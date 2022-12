Verkehrsunfall in Heidelberg-Kirchheim – Straßensperrung in Richtung Boxberg / Rohrbach

Heidelberg-Kirchheim. Nach einem Verkehrsunfall in Heidelberg-Kirchheim am heutigen Samstagabend ist die Straße in Richtung Boxberg, HD-Rohrbach gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, kam es auch bisher ungeklärten Gründen gegen 18.07 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die B 535 von der Speyerer Straße kommend in Richtung Boxberg / Rohrbach ist derzeit gesperrt. Vor Ort sind die Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

