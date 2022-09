Heidelberg. Die Polizei fahndet nach einem geflüchteten Verursacher eines Unfalls in Heidelberg-Pfaffengrund am Dienstag. Ein 62 Jahre alter Autofahrer bog gegen 15 Uhr von der Henkel-Teroson-Straße nach links in die Hans-Bunte-Straße ein. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer kam ihm entgegen, um links in die Henkel-Teroson-Straße abzubiegen. Da der Motorradfahrer dabei von seiner Spur abkam, musste der 62-Jährige ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild, während der Motorradfahrer von der Unfallstelle flüchtete.

Das Auto des 62-Jährigen wurde in Höhe von 1.500 Euro beschädigt. Zeugen, die Angaben zu der Motorradfahrerin oder dem Motoradfahrer machen können, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06221/3418-0 abzugeben.