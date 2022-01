Verkehrschaos in Dossenheim

Dossenheim. Nach einem Unfall ist es am Dienstagvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Dossenheim gekommen. Der Schienenverkehr der Linie 5 war mehr als eine Stunde in beide Richtungen unterbrochen. Laut Polizei stießen gegen 9.45 Uhr im Kreuzungsbereich der B 3 zur Schwabenheimer Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war laut Polizei auf der B3 aus Richtung Schriesheim kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er kurz nach der Kreuzung Schwabenheimer Straße nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem 75-jährigen Audi-Fahrer kollidierte. Der 20-Jährige blieb unverletzt, der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen, weshalb er zur Untersuchung in eine Klinik transportiert wurde.Die Gründe für den Unfall sind derzeit noch unklar. pol/mad

