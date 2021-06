Verkehr wird umgeleitet

Heidelberg. Die Bauarbeiten in der westlichen Bahnstadt gehen laut der Stadt Heidelberg zügig voran. Die Hochbaumaßnahmen zwischen Pfaffengrunder Terrasse und Kumamotostraße seien so weit fortgeschritten, dass die Fahrbahndecken der benachbarten Wohnstraßen nun final hergestellt werden können. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 28. Juni, und enden voraussichtlich am Freitag, 16. Juli. Im Zuge dessen wird auch in der Da-Vinci-Straße Süd die Asphaltdeckschicht mit aufgebracht. Die Asphaltarbeiten im Langen Anger zwischen Pfaffengrunder Terrasse und Grüner Meile sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, hieß es weiter. Die Arbeiten erfolgen in vier Abschnitten:

28. Juni bis 4. Juli: Asphaltarbeiten in der Kumamotostraße sowie im Wohnweg am Wasserbecken, Abschnitt Kumamotostraße bis Simferopolstraße.

5. Juli bis 11. Juli: Asphaltarbeiten in der Simferopolstraße sowie im Wohnweg am Wasserbecken, Abschnitt Simferopolstraße bis Bautzenstraße.

12. Juli bis 16. Juli: Asphaltarbeiten in der Bautzenstraße sowie im Wohnweg am Wasserbecken, Abschnitt Bautzenstraße bis Pfaffengrunder Terrasse.

19. Juli bis 23. Juli: Asphaltarbeiten in der Da-Vinci-Straße Süd zwischen Grüner Meile und Langer Anger. Während der Arbeiten ist der jeweilige Bauabschnitt für den Verkehr gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. In den Wohnstraßen ist die Ein- und Ausfahrt aus den Tiefgaragen sowie die Nutzung der Stellplätze zudem nicht möglich. her