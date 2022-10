Vergleichbar mit 2014/2015

Die Geflüchtetenzahlen sind aktuell annähernd so hoch wie bei der Flüchtlingswelle 2014/15. Das bestätigt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Nachfrage. Im September kamen in Baden-Württemberg täglich durchschnittlich 282 Geflüchtete an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der tägliche Durchschnittswert der Asylsuchenden – dazu gehören nicht die ukrainischen Geflüchteten –, die zur Durchführung der Verfahrensschritte ins Ankunftszentrum weiterverteilt wurden, lag im vergangenen Monat bei 127 Personen. Die meisten Geflüchteten, die ankamen, stammen aus Syrien (31 Prozent), Türkei (24), Afghanistan (10), Nordmazedonien (9) und Irak (4 Prozent). Aus der Ukraine Geflüchtete müssen sich nicht registrieren lassen und durchlaufen kein Asylbewerberverfahren.

Aktuell befinden sich laut RP-Sprecherin Irene Feilhauer 2750 Personen im Ankunftszentrum des Landes, das seit 2015 in Patrick-Henry-Village eingerichtet ist. jar/miro