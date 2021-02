Heidelberg. 13 Kandidatinnen bewerben sich bei der Landtagswahl am 14. März um das Direktmandat im Wahlkreis Heidelberg. Zwölf haben wir in unserer Ausgabe vom Donnerstag vorgestellt. Ulrich Becker (Bild) war ohne Foto dabei. Der 39-jährige verheiratete Vater von vier Kindern tritt für die Basisdemokratische Partei (die Basis) an. Der Unternehmensberater möchte sich dafür einsetzen, auf allen Ebenen die direkte Demokratie einzuführen. Freiheit und Machtbegrenzung sind Leitthemen für ihn. miro (Bild: Carsten Büll)