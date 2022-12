Vereine stehen im Mittelpunkt

Die Stadt Heidelberg lädt am Sonntag, 15. Januar, zwischen 11.30 und 16 Uhr zur Jahresauftaktveranstaltung am und im Haus am Harbigweg (Harbigweg 5) im Stadtteil Kirchheim ein. In diesem Jahr sollen dabei unter dem Motto „Vereine – Herzstück der Stadtgesellschaft“ die Heidelberger Vereine im Mittelpunkt stehen. Interessierte Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Diesen unverzichtbaren Säulen der Stadtgesellschaft wird laut Stadt bei der Jahresauftaktveranstaltung eine Plattform geboten. Vereine aus allen Stadtteilen Heidelbergs werden sich an diesem Tag im Stadtjugendring Heidelberg präsentieren und die ganze Vielfalt ihrer Angebote von Sport, Musik, Kultur bis zu sozialem Engagement zeigen.

„Heidelberg ist eine attraktive und lebendige Stadt – dazu leisten gerade die vielfältigen Vereine in allen Stadtteilen einen bedeutenden Beitrag. Sie geben Menschen aller Generationen die Möglichkeit, ein soziales Miteinander zu gestalten“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner, der dann auch seine Neujahrsansprache halten wird. red