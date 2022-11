Verblüffende Materialkunde

„TOP Secret – absolut geheim“: So ist eine Ausstellung mit textiler Kunst überschrieben, die noch bis 29. Januar in der Textilsammlung Max Berk des Kurpfälzischen Museums in Ziegelhausen gezeigt wird. Die drei Buchstaben TOP stehen in diesem Fall für „Textile Open Project (Offenes Textiles Projekt)“. Die Künstlerinnen Pascale Goldenberg, Gabi Mett und Judith Mundwiler haben ihre gezeigten Arbeiten komplett auf die Räume des Museums zugeschnitten.

Kunst aus Stoff und Garn

Die Künstlerinnen mit Wurzeln in Frankreich, Deutschland und der Schweiz haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder ausgetauscht. Sie haben Anteil genommen an den Ideen und Projekten der jeweils anderen und haben zusammen ausgestellt, erklärt Kristin Scherer, Kuratorin der Textilsammlung.

Wer sind die drei Künstlerinnen? Gabi Mett, geboren 1956 in Essen, arbeitet mit gebrauchten Stoffe und hier insbesondere Leinen, mit alten Stickgarnen, abgelegten Handarbeiten, die sie umdeutet, um ihnen das zugewiesene Schönsein, die Funktion zu nehmen und sie in einen zeitgemäßen Kontext zu stellen. Pascale Goldenberg, Jahrgang 1960, ist Französin und lebt seit drei Jahrzehnten in Freiburg. Sie hat unter anderem Nähprojekte mit afghanischen Frauen realisiert und ihre Arbeiten unter anderem bereits bei der Europäischen Triennale gezeigt. Das gilt ebenfalls für Judith Mundwiler. Sie ist eine der ersten Künstlerinnen, die auf sehr differenzierte Weise ausgediente Teebeutel benutzt hat, aber auch Pralinenpapiere, Buchseiten, Rechnungen, Briefe, Architekturzeichnungen und sogar Parktickets in ihren Werken verarbeitet. Ihre kritischen Fragen gelten dem Umgang mit unserer Umwelt. Die zarten Teebeutel bringen durch den Gebrauch mit unterschiedlichen Teesorten ganz natürliche Farbnuancen mit.

Der Rundgang durch die drei Etagen des Museums geraten zu einem Schwelgen in neuen Formen, Farben, überraschenden Kontexten.

Bewährte Kooperation

„TOP Secret – absolut geheim“: Dieses Motto haben die drei Künstlerinnen übrigens auch Kuratorin Schwerer gegenüber konsequent eingehalten: „Ich wusste bis kurz vor der Vernissage nichts von den gezeigten Arbeiten.“ Ein großes Risiko ist die Expertin für Kunstwerke aus Stoff und Garn indes nicht: Die Arbeit des Trios kennt sie gut und durfte daher auf die bereits mehrfach bewährte Kooperation vertrauen. Am Mittwoch, 23. November, um 17 Uhr und Sonntag, 27. November, um 15 Uhr, gibt es öffentliche Führungen durch das Museum, das mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet ist.