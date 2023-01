Veranstaltung in Stadtbücherei: Ideen für Heidelberger Innenstadt gesucht

Heidelberg. Wie kann die Heidelberger Innenstadt vom Karlstor bis zum Hauptbahnhof gestärkt werden? Welche Angebote wünschen sich Bürgerinnen und Bürger – für Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und mehr Grün? Bei einer Ideenschmiede am Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr, in der Stadtbücherei (Poststraße 15) sollen neue Ideen gesammelt werden, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Erste Projekte sollen zeitnah umgesetzt werden. Die Stadt will Projektverantwortlichen finanziell stark unter die Arme greifen. Für jeden Euro der Initiatoren stellt die Verwaltung den gleichen Betrag als Förderung in Aussicht.

„Wir wollen die Innenstadt zum Magnet für die gesamte Region weiterentwickeln“, nennt Oberbürgermeister Eckart Würzner das Ziel. „Die Revitalisierung des ehemaligen Druckmaschinen-Areals und Vorhaben um das ehemalige Bauhaus passen ideal in diese Zeit. In der Kurfürsten-Anlage, am Bismarckplatz, in der Hauptstraße und den Seitenstraßen sollen vor allem die Erdgeschosse zum Schaufenster von Heidelberg werden.“ Als nächsten Schritt will die Stadt dem Gemeinderat ein Maßnahmenpaket mit konkreten Vorschlägen vorstellen.