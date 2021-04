Veranstaltung: Hilfe bei Berufsfindung

Heidelberg. Um auch während der Corona-Pandemie Jugendlichen interessante Infos zur Berufswahl zu unterbreiten, haben Wissenschaftlerinnen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ein Online-Format entwickelt: Bei einer digitalen Schnitzeljagd unternehmen können künftige Schulabgänger am Donnerstag, 22. April, ab 14 Uhr eine Tour durch namhafte Firmen in Baden-Württemberg unternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Informationstechnologie. Allein oder in Gruppen geht es auf die digitale Schnitzeljagd.

Zum Abschluss gegen 17 Uhr gibt es Teilnahmezertifikate. „Die Schülerinnen lernen dabei nicht nur interessante Berufsfelder kennen, sondern können auch ihre Digital-Kompetenzen erweitern., betont Professorin Nicole Marmé. Wichtig sei, dass neben der Vermittlung neuer Einblicke auch der Spaß nicht zu kurz komme. Anmeldung per Ausfüllen eines Formulars unter www.didaktik-aktuell.de.