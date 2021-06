Verabschiedung am 24. Juni geplant

Heidelberg. Wie viel Geld investiert die Stadt Heidelberg in den kommenden beiden Jahren und vor allem wo? Der Haushaltsplan 2021/22 wird Antworten auf diese Fragen geben – nun steht auch fest, wann er durch den Heidelberger Gemeinderat verabschiedet werden soll.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, ist dies in der Sitzung am 24. Juni, ab 16 Uhr, geplant. Das Gremium tagt coronabedingt in der Neuen Aula der Universität. Interessierte können die Sitzung per Liveübertragung im Neuen Sitzungssaal des Rathauses verfolgen. Die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat hatten am 6. Mai insgesamt 285 Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2021/22 der Stadtverwaltung eingebracht. her