Heidelberg. Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Heidelberg einen 39-Jährigen am Freitag zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 39-Jährige im September 2020 einen Gleichaltrigen in dessen Wohnung in Heidelberg-Rohrbach mit einem Fleischhammer sowie einem Klappmesser schwer verletzt hat. Allerdings folgte das Gericht nicht der Anklage wegen versuchten Mordes, sondern verurteilte den wegen Drogendelikten polizeibekannten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen hatten beobachtet, dass der Angeklagte vermutlich mit einem Fleischhammer aus Metall und einem Klappmesser bewaffnet am Tatort im beschaulichen „Kühlen Grund“ aus dem Taxi stieg und in das Haus seines Bekannten ging. Mit einem Hammerschlag auf den Hinterkopf und mehreren Stichen in Hals und Kinn habe er seinen Kontrahenten verletzt. Der Angeklagte und der Nebenkläger schwiegen zur Tat. miro