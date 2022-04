Upcycling und Einblick in eine Kleiderfabrik

Heidelberg. Wer macht Deine Kleidung? Mit dieser Frage beschäftigen sich Schüler am Mittwoch, 27. April, auf dem Heidelberger Uniplatz. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 simulieren zum Abschluss der ersten Heidelberger „Fashion Revolution Week“ den Tag über die Produktionsabläufe. Die Öffentlichkeit ist von 12.45 bis 14.25 Uhr willkommen. Im Altstadt-Jugendtreff CityCult in der Villa Klingenteich entstanden in der vergangenen Woche bei einem Upcycling-Workshop (Bild) aus alten Klamotten neue Schmuckstücke. Melle Munz (2.v.r.) leitete die nachhaltige Aktion. Auch eine Kleidertauschparty des BUND gehörte zum Wochenprogramm. ( miro

