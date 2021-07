Unterwegstheater startet mit "Art Ort 021"

Heidelberg. Unter dem Titel „Art Ort 021“ startet das Heidelberger Unterwegstheater am 8. Juli um 20.30 Uhr sein Tanzfestival im öffentlichen Raum: im ehemals ältesten Autohaus Heidelbergs in der Weststadt. Auf dem großen Außengeländewerden Kunstparkours, Popup Galerien und Open-Air-Programme präsentiert. Zu erleben ist Kunst aus Heidelberg, New York, Berlin, Paris und Mannheim. Tanz aus Heidelberg, Frankfurt, Tokio, Athen (mehr Info zu dem länger laufenden Festival unter: 0151/7 50 9 04 21 und auf der Webseite des Theaters: https://unterwegstheater.de).

