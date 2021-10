Untersuchungen an Brücke über Karlsruher Straße - Sperrungen ab November

Heidelberg. Um die Verkehrssicherheit zu garantieren, muss der Zustand von Brücken regelmäßig überprüft werden – auch in Heidelberg. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, steht daher ab Anfang November an der Brücke über die Karlsruher Straße am Boxbergknoten eine detaillierte Bauwerksuntersuchung an. Dabei werde unter anderem die Fahrbahn geöffnet, um Betonproben zu entnehmen. Wie die Stadtverwaltung weiter bekanntgab, sind hierfür Sperrungen an der jeweiligen Untersuchungsstelle notwendig.

Das geht jedoch nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr vonstatten: Von Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, muss daher auf der Brücke zuerst der nördliche, dann der südliche Fahrstreifen gesperrt werden.

Nahverkehr nicht betroffen

Die Durchfahrt auf dem Boxbergknoten ist frei, es steht aber für beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Stadt Heidelberg bittet für diese Einschränkung um Verständnis. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Auch unterhalb der Brücke finden Untersuchungen statt. Hierfür muss unter dem Bauwerk abwechselnd ein Fahrstreifen der Karlsruher Straße gesperrt werden. Betroffen ist am Montag, 8. November, von 9 bis 17 Uhr zunächst die Fahrbahn stadteinwärts Richtung Rohrbach, am Dienstag, 9. November, von 9 bis 17 Uhr dann die Fahrbahn stadtauswärts Richtung Leimen. Der öffentliche Nahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr sind von der Maßnahme nicht betroffen.