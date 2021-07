Untersuchung an maroder Montpellierbrücke - Sperrungen angekündigt

Heidelberg. Im Jahr 1976 wurde sie erbaut, nun muss sie instandgesetzt werden: die Montpellierbrücke in Heidelberg. Eine Sanierung soll jedoch frühestens ab Herbst 2022 erfolgen. Um bereits im Vorfeld einige der notwendigen Vorbereitungen zu erledigen, wird auf der Brücke nächste Woche eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. Mit Hilfe einer Wanderbaustelle werden mehreren Stellen im Gehwegbereich untersucht – auf beiden Seiten der Brücke sowie auf den Auf- und Abfahrtsrampen in der Lessingstraße. Die Arbeiten dauern von Montag bis Donnerstag, 26. bis 29. Juli, und haben teilweise Auswirkungen auf den Autoverkehr. So muss auf der Auffahrtsrampe in Richtung Süden kurzzeitig ein Fahrstreifen gesperrt werden. Zudem wird auf der Abfahrtsrampe in Richtung Osten der Fahrstreifen eingeengt werden. Die Durchfahrt ist möglich, es muss aber mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, hieß es. Der Fuß- und Radverkehr wird an den Untersuchungsstellen vorbeigeführt.

