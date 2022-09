Unter Drogen und Alkohol - Hoher Schaden bei Unfall auf der A 5

Heidelberg.

Rhein-Neckar. Rund 20 000 Euro Schaden, ein stark beschädigtes Auto und ein erst einmal einbehaltener Führerschein – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A 5 an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gekracht. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Polizeibeamten, die den Unfall aufnehmen wollten, stieg jedoch schnell starker Alkoholgeruch in die Nase. Der Fahrer räumte schließlich auch ein, dass er vor der Fahrt sowohl Alkohol als auch Cannabis zu sich genommen hatte. Der 24-Jährige musste die Einsatzkräfte daher auf die Dienststelle begleiten und dort neben seinem Führerschein auch gleich eine Blutprobe abgeben.