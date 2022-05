„Unschöne Vorfälle“

Neustadt. Vorzeitig aus Protest beendet haben die Gedenkstätte für NS-Opfer und ihr Verbundmitglied Deutscher Gewerkschaftsbund Region Pfalz das zweitägige Demokratiefest in Neustadt am Wochenende. Eine positive Bilanz hingegen ziehen Polizei und Stadtverwaltung: Zum 190. Jahrestag des Hambacher Festes hatte die Stadt erstmals ein Demokratiefest organisiert. Im Vorfeld hatte die Polizei Hinweise auf nicht angemeldete Versammlungen.

Nach den „unschönen Vorfällen“ am ersten Festtag von „1832. Das Fest der Demokratie,“ haben sich die Gedenkstätte und ihr Verbundmitglied entschlossen, am zweiten Festtag nicht mehr dabei zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Die Gedenkstätte sei mit einem Stand auf einer Terrasse auf dem Schlossberg vertreten gewesen und habe sich mit einer Mitmachaktion und Diskussionsangeboten auf das Fest vorbereitet. „Die Stadt hat angekündigte Aktionen von Querdenkern, Reichsbürgern, Neonazis und anderen demokratiefeindlichen Kräften offensichtlich unterschätzt, den Zug der Weißgekleideten am Festtag doch noch als Demonstration zugelassen und als Deeskalationsstrategie am Nachmittag 2300 Weißgekleidete auf das Schloss gelassen“, kritisiert Anja-Maria Bassimir, Stellvertretende Vorsitzende der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt. „Unsere ehrenamtlichen Festaktiven mussten unter Polizeischutz ausharren, bis der Zug der Weißgewandten das Schloss wieder freigab und sich zwischenzeitlich anfeinden und mit Müll bewerfen lassen.“

„Nach dem vorbereiteten Einsatzkonzept waren Polizeikräfte vor Ort präsent, um zusammen mit der Stadt Neustadt einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten“, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Sonntag mit. Rund 3000 Personen hätten an Aufzügen von der Innenstadt in Richtung Hambacher Schloss teilgenommen. „Im Sinne einer gelebten Demokratie entschied die Versammlungsbehörde der Stadt Neustadt, diese als Versammlung zuzulassen“, formuliert der Polizeisprecher weiter. Das Demokratiefest und die Versammlung seien friedlich verlaufen. Bis auf Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. miro