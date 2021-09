Die Heidelberger Universität bildet künftig auch Ingenieure aus - und gründet dafür zum 1.Oktober eine neue Fakultät. Das hat Rektor Bernhard Eitel bestätigt. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium habe zugestimmt, dass die dafür notwendigen Änderungen an der Grundordnung vornimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gründungsdekan ist Guido Kanschat, der dem Direktorium des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen angehört. Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften widme sich der molekularen Biotechnologie genauso wie dem Engineering molekularer Systeme bis zur Technischen Informatik und zur Medizintechnik. Im Mittelpunkt stünden nicht die traditionellen Technikwissenschaften, sondern „innovative Engineering-Ansätze“, betonte Eitel: „Mit der Gründung dieser Fakultät belegt die Universität ihre innere Kraft zur Erneuerungsfähigkeit und schließt eine Lücke in ihrem Fakultätsportfolio. Das zu den Technischen Universitäten komplementäre Heidelberger Kompetenzprofil auf dem Gebiet des Engineering wird damit auch eine neue internationale Sichtbarkeit erhalten.“

Der Bioquant im Neuenheimer Feld gehört zum Verbund. © Philipp Rothe

Infrastruktur geschaffen

Für den neuen Studiengang seien bereits Infrastrukturen geschaffen. Technische Informatik, Engineering Molecular Systems und kohlenstoffbasierte Materialwissenschaften sowie Molekulare Biotechnologie würden in der neuen Fakultät zusammengeführt. Rund 400 Mitarbeiter - vom Doktoranden bis zum Dozenten - sind der neuen Fakultät schon angeschlossen. „Wir rekrutieren weiter“, bestätigt Eitel. Fächerübergreifende Einrichtungen wie das Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen, das Zentrum für Molekulare Biologie, das Biochemie-Zentrum und das Bioquant-Zentrum verstärkten diese drei Grundsäulen. Mit dem interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiengang „Molekulare Biotechnologie“ startet die Fakultät in der Lehre. Außerdem gebe es einen Staatsexamens-Studiengang Pharmazie, das Master-PhDProgramm „Matter to Life“ im Rahmen der gleichnamigen Max Planck School sowie dem Master- Studiengang Technische Informatik. Weitere Studiengänge in Verbindung mit Mathematik und Informatik sowie im Bereich des Bioengineering seien in Vorbereitung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Geschichte der vor 635 Jahren gegründeten Uni ist das ein Novum. „Es belegt unsere wissenschaftliche Offenheit“, verweist Eitel darauf, dass die Naturwissenschaften auch erst später in den Kanon der ursprünglich rein geisteswissenschaftlichen Uni aufgenommen worden seien. Für den Rektor wird mit der Einrichtung der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät über die Stärkung der Naturwissenschaften hinaus insbesondere auch ein Mehrwert für den Wissenstransfer generiert. „Die Universität Heidelberg wird im interdisziplinären Dialog den Transfer von Erkenntnissen in die Gesellschaft fördern und zu gesellschaftlich transformativ wirkenden Durchbrüchen beitragen“, betont Eitel.

In diesem Verbund trage die neue Fakultät auch wesentlich zum Innovationscampus „Health & Life Science Alliance Heidelberg Mannheim“ bei. Es gehe keinesfalls darum, den Technischen Universitäten in Karlsruhe, Kaiserslautern oder Darmstadt Konkurrenz zu machen oder große Maschinen zu bauen.

Vielmehr sollen Verfahrensprozesse und neue Materialien vor allem auf der Molekularebene entwickelt werden - neuartige Computer zum Beispiel.