Uniklinikum Heidelberg muss Entgeltgruppe von Mitarbeitern anpassen

Heidelberg. Drei Sozialarbeiterinnen haben vom Arbeitsgericht Heidelberg am Donnerstag Recht bekommen: Ihr Arbeitgeber, das Universitätsklinikum Heidelberg, muss sie in eine höhere Entgeltgruppe einstufen. Die Urteile, die Strahlkraft für die Bezahlung der Sozialarbeiterinnen auch an den anderen baden-württembergischen Universitätsklinika haben könnten, ist noch nicht rechtskräftig. Der Arbeitgeber darf gegen die Entscheidungen Berufungsverfahren anstreben. Sind sie erfolgreich, stünde der Weg zum Landesarbeitsgericht frei.

Die drei Klagen sind die ersten im Land und die Richter folgten der Argumentation der Klägerinnen, berichtet Monika Neuner, ver.di-Gewerkschaftssekretärin für Gesundheit, Soziales, Wohlfahrt und Kirchen. Mehr als 50 Beschäftigte des Uniklinikums Heidelberg könnten von der Entscheidung profitieren und nach der Höhergruppierung rund 400 Euro monatlich zusätzlich erhalten. Es geht um die Auslegung des Tarifvertrags, den die Gewerkschaft ver.di mit der vier Uniklinika Baden-Württembergs 2020 vereinbart hatte. Laut Tarifvertrag ist für die Eingruppierung zum Beispiel entscheidend, ob die Sozialarbeiterinnen – zu mehr als 90 Prozent sind es Frauen – mit Patienten arbeiten, bei denen kognitive psychische Einschränkungen vorliegen. Hier sei die therapeutische Arbeit, die Beratung und die Weiterversorgung etwa mit einer Reha und die Einbindung der Angehörigen in den Prozess weitaus komplexer und schwieriger.

Die Anforderungen an die Kompetenzen einer Krankenhaus-Sozialarbeiterin gerade an einem Universitätsklinikum hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv erhöht, erklärt Neuner: „Dazu trägt auch das System der Vergütung der Krankenhausleistungen in Fallpauschalen bei.“