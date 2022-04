Drei Sozialarbeiterinnen haben vom Arbeitsgericht Heidelberg am Donnerstag Recht bekommen: Ihr Arbeitgeber, das Universitätsklinikum Heidelberg, muss sie in eine höhere Entgeltgruppe einstufen. Die Urteile, die Strahlkraft für die Bezahlung der Sozialarbeiterinnen auch an den anderen baden-württembergischen Universitätsklinika haben könnten, ist noch nicht rechtskräftig. Der Arbeitgeber darf

...