Heidelberg. Die Palliativmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg wird ausgebaut. Laut Mitteilung vom Freitag nimmt am Montag, 1. März, eine neu eingerichtete Abteilung unter der Leitung des Ärztlichen Direktors Bernd Alt-Epping den Betrieb auf. Dieser war bisher als Oberarzt am Palliativzentrum des Universitätsklinikums Göttingen tätig. „Wir freuen uns sehr, mit Professor Alt-Epping einen erfahrenen Palliativmediziner gewonnen zu haben, der in den kommenden Jahren die stationäre und ambulante palliative Versorgung von Patienten aller Fachdisziplinen des Universitätsklinikums weiter ausbauen wird.“, sagt Ingo Autenrieht, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums.

Bernd Alt-Epping leitet die neue Abteilung am Uniklinikum. © UKHD

Mit der Einrichtung der neuen Abteilung begegnet das Universitätsklinikum dem einer alternden Gesellschaft geschuldeten Bedarf an palliativmedizinischer Versorgung, die Leiden und Belastungen bei unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen lindern soll. Die neue Station geht aus dem bisherigen „Zentrum für Schmerztherapie und Palliativmedizin“ hervor, das von Hubert J. Bardenheuer geleitet wurde. Mit seiner Pensionierung werden die beiden Bereiche nun getrennt.

Die Abteilung für Palliativmedizin wird am geplanten Zentrum für Anästhesiologie und Palliativmedizin angesiedelt sein und bezieht ihren Hauptsitz zunächst Im Neuenheimer Feld 305, zukünftig im neuen Erweiterungsbau des NCT Heidelberg. Mit der neuen Station trage das Universitätsklinikum laut Autenrieth dafür Sorge, dass insbesondere Patienten in der letzten Lebensphase bestmögliche Unterstützung erfahren. jei