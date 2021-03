Heidelberg. Den ganzen Tag daheim am Computer – und kein Ende in Sicht: So hat sich Nicolas Battigge (kleines Bild) sein Studium nicht vorgestellt. Der 20-Jährige ist seit Herbst an der Heidelberger Universität für Germanistik und Politische Wissenschaften eingeschrieben. Vorlesungen gibt es nur digital, Erstsemester-Partys und Kennenlern-Touren fallen aus und man kann sich auch nicht bei einem Kaffee in der Mensa austauschen. Ihm und vielen Kommilitonen macht das sehr zu schaffen. Unter „#OnlineLeere. Und wer denkt an Studierende“ hat der 20-Jährige eine Petition gestartet, die auf die Situation der angehenden Akademiker während der Pandemie aufmerksam machen möchte.

Infos Digitales Kaffeetrinken: Am Sonntag, 7. März, können sich Studierende von 15 bis 16 Uhr via Discord-Link (discord.com/invite/8yPJhaG, (Kanal „Referat gegen Einsamkeit“) dem webbasierten Kaffeeklatsch des Heidelberger Studierendenwerks anschließen.

Auf diesem Kanal kann man auch das „Referat gegen die Einsamkeit“ des Studierendenwerks erreichen. Und zwar montags bis freitag von 15 bis 18 Uhr und in Notfällen auch am Wochenende. In Ausnahmen auch direkt: Carola Kasimir (0172/36 82 696) oder Raphael Wankelmuth (0172/370 20 59).

„Immer wird über Schulen und die Wirtschaft geredet“, kritisiert der Heidelberger Student. „Das ist ja auch richtig so – aber wer hat uns Studierende im Blick?“ Die Situation der „Generation Pandemie-Semester“ werde in der Öffentlichkeit aus seiner Sicht nicht wahrgenommen. „In Fernsehansprachen wurde über Kitas, Schulen, Pflegerinnen, Ärztinnen, Kassierer, Beschäftigte und Alte geredet – über uns nicht.“ Dabei seien knapp drei Millionen junge Menschen betroffen. Seine Kommilitonen hat der angehende Germanist und Politologe noch nie getroffen. Ihre Gesichter kennt er allenfalls über die Profile bei „WhatsApp“. Für die Seminare und Vorlesungen wurden Gruppen gebildet, um wenigstens ein bisschen Gemeinschaft entstehen zu lassen. 360 Personen hatten die Petition bis Freitagnachmittag unterschrieben.

Mit dem Semester- und Studienstart für den 20-Jährigen begann im November der zweite Lockdown. Statt der typischen „Ersti“-Woche mit Infos und Rundgängen in den Uni-Einrichtungen gab es einige digitale Angebote. „Richtig blöd“ sei es im Januar geworden: Zwar wohnt Battigge noch daheim und hat familiären Rückhalt. Aber das „rausgehen“, die Freundschaften fürs Leben schließen – all das, was auch zum Leben eines Immatrikulierten gehört, fehlte. Genauso wie die Perspektive, wann wieder alles „normal“ laufen wird: „Es wird schon vermutet, dass das Sommersemester noch so bleiben wird“, bedauert der Studierende, der seine Petition auch an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gerichtet hat.

Das Studierendenwerk kennt viele Geschichten, die sich so anhören wie die von Battigge. Es versucht, mit digitalen Angeboten zu helfen, So gibt es am Sonntag, 7. März, eine Einladung zum „Kaffeeklatsch“. Außerdem ist das „Referat gegen Einsamkeit“ gegründet worden: Zwei junge Akademiker stehen die ganze Woche über im virtuellen Raum als Ansprechpartner zur Verfügung – in Notfällen auch direkt über das Handy: Carola Kasimir und Raphael Wankelmuth, „Referenten gegen Einsamkeit“ wollen zur Stelle sein, wenn sich Studis „allein, verlassen und bedrückt fühlen“.

Die Einsamkeit sei das eine, das Fehlen einer klaren Perspektive das andere, ergänzt Student Battigge. Psychische Probleme folgten. „Wer auf Lehramt studiert, wird sich aber vermutlich eher nicht professionelle Hilfe holen, weil das später bei der Verbeamtung negative Folgen haben könnte“, schneidet der Studierende ein weiteres Thema an. Dazu kämen finanzielle Sorgen und Probleme mit Bafög. Unter anderem fordert die Petition daher einen „Freischuss“: Die Regelstudienzeit soll bundesweit verlängert werden.