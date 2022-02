Ungeklärter Unfall mit Roller in Heidelberg – Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Am Donnerstagmorgen ist es in der Eppelheimer Straße in Heidelberg-Mitte zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Unfallhergang hierbei nicht eindeutig geklärt werden: Der 26-jährige Autofahrer gab bei der Polizei an, dass er an der Ampelanlage zum Czernyring anhielt und der Roller ihm aufgefahren sei. Der Rollerfahrer teilte dagegen mit, dass der Mercedes zurückgerollt und gegen seinen Roller gestoßen sei. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 991700 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1