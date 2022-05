Ungeist am Ort des Geistes

Schloss, Alte Brücke, Heiliggeistkirche – die beliebten Touristenmagnete Heidelbergs. Weniger bekannt ist ein Ort am Rande der Altstadt, ein kleiner trauriger, weil leerer Platz. Auf dem Pflaster eingelassen sind die Umrisse eines Gebäudes: der Synagoge, im Novemberpogrom 1938 zerstört, genau wie die einst blühende Jüdische Gemeinde der Stadt.

Der Ort erinnert an eine Tatsache, die oft verdrängt wird: Auch in Heidelberg, der Stadt des Geistes, wütet der Ungeist des NS-Regimes, bis es mit Ende des Krieges vor 77 Jahren zusammenbricht. Ja, eine gerade erschienene Veröffentlichung bestätigt gar: „Dem schon damals gängigen Bild einer weltoffenen Stadt Hohn sprechend, war Heidelberg in den letzten Jahren der Weimarer Republik eine Hochburg des Nationalsozialismus“, konstatiert der Historiker Frank Engehausen in seinem neuen Buch „Tatort Heidelberg“.

Mehr erfahren Literatur: Gerade erschienen: Frank Engehausen, „Tatort Heidelberg“, Campus-Verlag, 380 Seiten, 34 Euro. Engehausen schildert die Fälle von 52 Heidelbergern, die – oftmals von Nachbarn denunziert – vor dem NS-Sondergericht standen. In ihrer Gesamtheit ergeben sie ein Alltagsbild von Repression und Verfolgung in der Universitätsstadt 1933-45. Synagoge Große Mantelgasse: 1878 erbaut und 1938 zerstört. An ihrem früheren Standort erinnern heute Umrisse im Boden an das einstige Bauwerk und eine Gedenktafel an die jüdischen Bürger der Stadt. 1993/94 entstand eine neue Synagoge in der Weststadt (Häusserstraße). Denkmal für Euthanasie-Opfer: vor der Psychiatrischen Universitätsklinik zum Gedenken an die 21 ermordeten geistig-behinderten Kinder, die Patienten dieser Klinik waren. Bergfriedhof: Begraben sind hier zwei der Soldaten, die noch im März 1945 von einem Standgericht zum Tode verurteilt wurden. Doch hier befindet sich auch das Grab von Hitlers Rüstungsminister Albert Speer, der nach Entlassung aus dem Kriegsverbrecher-Gefängnis in Berlin-Spandau 1966 bis zu seinem Tode 1981 in Heidelberg im Schloss-Wolfsbrunnen-Weg Nr. 50 wohnte. Universität: Im Keller des Historischen Instituts lagert, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, ein monumentaler Soldatenkopf, der sich in der NS-Zeit am Eingang des Institutes befand und dessen damaligem Forschungsschwerpunkt Kriegsgeschichte gewidmet war. Nach 1945 in die Ehrenhalle des Hexenturms verlegt, wanderte er erst spät in den Keller, wo er noch heute liegt. -tin

Die Gründe dafür kann Engehausen benennen. Die Tatsache, dass mit dem 1925 verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert ein führender Sozialdemokrat aus der Stadt am Neckar stammt, verstellt zuweilen den Blick dafür, dass die Arbeiterbewegung in der Universitätsstadt – im Unterschied zu Mannheim – nur schwach ausgeprägt ist.

Universität als braune Bastion

Auch die konfessionelle Verteilung kommt den Nationalsozialisten entgegen: In der Minderheit sind die Katholiken, die sich lange als resistent gegen die braune Ideologie erweisen – im Unterschied zu den Protestanten. Aber gerade in Heidelberg gibt es mit dem Pfarrer der evangelischen Heiliggeistkirche, Hermann Maas, auch eine wichtige Ausnahme: Mit seinem kirchlichen Netzwerk kann er Juden retten und wird daher in Israel seit 1964 als ein „Gerechter unter den Völkern“ geehrt.

Eine bedeutende Bastion des Nationalsozialismus ist die Universität. Viele Professoren sind ehemalige Offiziere des Ersten Weltkrieges, die meisten Studenten aus großbürgerlichen, konservativen Elternhäusern. Viele ihrer Corps mit ihrer Mixtur aus Alkoholexzessen, Gewaltritualen (Mensuren) und Nationalismus saugen NS-Ideologie gerne auf.

Angesichts dieser soziologischen Rahmenbedingungen ist die NSDAP in Heidelberg anders als in vielen Großstädten nicht proletarisch, sondern bürgerlich geprägt. Entsprechend ist ihr Auftreten. Saal- und Straßenschlachten wie in Berlin sind in Heidelberg selten, zumal auch ihre Hassgegner, die Kommunisten, in der Universitätsstadt selten sind.

Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nazis nach der Machtergreifung 1933 genauso brutal agieren wie überall in Deutschland. Selbst wegen kleinster Kritik kommen Menschen, wie im Buch von Engehausen dargestellt, vor Gericht und ins Gefängnis Fauler Pelz, politische Gegner ins KZ Kislau.

Der ab 1929 amtierende Oberbürgermeister Carl Neinhaus darf auf seinem Posten bleiben, denn er tritt der NSDAP bei; später wird er diesen Schritt mit dem beliebten Narrativ begründen, „Schlimmeres verhindern“ zu wollen. In der Realität ist zuweilen das Gegenteil der Fall: Noch bevor es aus Berlin befohlen wird, ordnet Neinhaus seiner Verwaltung an, keine Aufträge der Stadt an jüdische Anbieter zu vergeben.

Synagoge zerstört

Auch in Heidelberg erleiden die schlimmste Form der Verfolgung die Bürger jüdischen Glaubens, 1933 1100 Menschen, sowie 400 mit jüdischen Vorfahren. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wird die Synagoge in der Altstadt zerstört. Studenten verbrennen auf dem Platz der Universität die Thora-Rollen. Von der Deportation der letzten badisch-pfälzischen Juden nach Gurs 1940 sind in Heidelberg 282 Menschen betroffen; zwei Drittel von ihnen finden bereits dort oder später in den Vernichtungslagern den Tod.

Die Rolle der Universität in dieser Zeit ist düster. 1930 sind noch neun Prozent der Dozenten jüdischen Glaubens. Doch schon früh werden ihre Vorlesungen von nationalsozialistischen Studenten boykottiert oder gestört wie die des Mathematikers Emil Julius Gumbel. 1933 wird seine Wohnung geplündert, er emigriert über Frankreich in die USA.

Heidelberg ist frühe Wirkungsstätte von Gustav Adolf Scheel, 1936 Reichsstudentenfrüher, 1933 Organisator jener gespenstischen Veranstaltung, die sich am 17. Mai auf dem Platz der Universität abspielt: der Heidelberger Bücherverbrennung.

Diese Ideologie schlägt sich bis in Details nieder. Der Schriftzug „Dem lebendigen Geist“ über dem Eingang wird durch „Dem deutschen Geist“, die Figur der Athene durch den Reichsadler ersetzt. Mit dem Parteigenossen Ernst Krieck wird ein ehemaliger Volksschullehrer ohne Abitur Rektor der Alma Mater.

Besonders im Bereich der Medizin wirkt sich der neue Geist verheerend aus. Psychiatrie-Professor Carl Schneider ist an Zwangssterilisationen beteiligt und entscheidet als Gutachter in Euthanasie-Verfahren über Leben und Tod von Menschen. 21 Kinder aus seiner Klinik werden in der Anstalt Eichberg 1944 ermordet.

Auch baulich hinterlässt die NS-Zeit in Heidelberg kaum Positives, wenn man einmal von dem 1934 gegründeten Zoo absieht. Der NS-Inszenierung dient die Thingstätte, die am 22. Juni 1935 von Goebbels persönlich eingeweiht wird. Die Umsetzung des Plans von Hitlers Architekt und Rüstungsminister Albert Speer für eine breite Aufmarschstraße, der Teile der historischen Bausubstanz hätten zum Opfer fallen müssen, bleibt der Stadt gerade noch erspart.

Das gilt auch für die Zerstörungen durch Bomben, obgleich diese auch in Heidelberg fallen. Bei Kriegsende sind jedoch nur ganze 13 Gebäude total zerstört – das ist nichts gegen Mannheim. Die schlimmsten Verwüstungen richtet gegen Ende ohnehin die Wehrmacht durch Sprengung der Neckarbrücken selbst an.

Warum wenig Bomben?

Die Frage, warum Heidelberg von alliierten Bombenangriffen weitgehend verschont bleibt, ist bis heute umstritten. Vor Ort blüht die Legende, die Amerikaner hätten die Stadt, Studienort auch mancher ihrer Offiziere, früh als Sitz ihres Hauptquartiers ausgewählt. Zeitzeugen berichten vom Abwurf von Flugblättern mit dem Text „Heidelberg wollen wir schonen/Denn wir wollen darin wohnen“. Experten sehen das skeptisch. Historiker Sönke Neitzel hat eine profane Erklärung: Für die Zerstörung Heidelberg gibt es einfach keine strategische Notwendigkeit.

Kurz vor der Befreiung kommt es aber auch hier zu letzten sinnlosen Toten. Uni-Rektor Schmitthenner fordert in einer Rede sogar Kinder zum Widerstand gegen den Feind auf. Im März 1945 errichtet Hans Boetticher, Richter im Generalsrang, in der Stadt ein „Fliegendes Standgericht“. In der Nacht zu Palmsonntag lässt er mehrere junge Soldaten aufgreifen, die nicht mehr sinnlos sterben wollen und dafür vom Standgericht zum Tode verurteilt werden. Sie werden durch Schuss in die Schläfe getötet und zur Abschreckung mit den Händen auf dem Rücken an markanten Punkten wie dem Bergfriedhof aufgehängt.

Was aus den Tätern wurde

Fünf Tage später, an Karfreitag, 30. März, um 14 Uhr, überqueren die Amerikaner den Neckar. In der Hauptstraße, bis kurz zuvor noch im Schmuck von Hakenkreuzen, hängt nun ein Meer weißer Tücher.

Was wird aus den Akteuren der NS-Zeit vor Ort? Euthanasie-Täter Schneider begeht in amerikanischer Untersuchungshaft 1946 Selbstmord; seine Mitarbeiter aber können nach Kriegsende ungehindert weiter als Ärzte praktizieren. Ex-Uni-Rektor Schmitthenner stirbt 1963; nach seinem Tod erstreitet seine Witwe vor Gericht für ihn posthum seine Pension als Ordinarius. Auch Generalrichter Boetticher, Leiter des Standgerichtes vom März 1945, bleibt unbehelligt und wird in München als Anwalt tätig; er stirbt 1988.

Carl Neinhaus, NSDAP-Mitglied und OB der Nazi-Zeit, tritt nun der CDU bei, wird Landtagspräsident und 1952 wieder zum OB gewählt. Er erhält das Große Bundesverdienstkreuz, 1963 die Ehrenbürgerwürde von Heidelberg und nach seinem Tod 1965 ein Ehrengrab. Erst Anfang 2022 verliert es diesen Status.