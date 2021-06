Unfallflucht mit geklautem Auto - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Ein Unbekannter hat in Heidelberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem zuvor gestohlenen Audi Q 7 einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei stellte der Fahrzeugbesitzer den Wagen am Samstag, gegen 16 Uhr, auf dem Marsiliusplatz in der Altstadt ab. Als er in der Nacht gegen 1.30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug verschwunden war.

In der Zwischenzeit erstattete ein Verkehrsteilnehmer Anzeige wegen Unfallflucht. Er hatte sein Fahrzeug gegen 21 Uhr auf dem Marsiliusplatz abgestellt. Bereits beim Einparken seines Mercedes sei dem Geschädigten laut Polizei aufgefallen, dass bei dem Audi, neben dem er parkte, der Motor lief und das Licht eingeschaltet war, es sich jedoch niemand im Fahrzeug befand. Als er kurz vor 1 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass der Audi nun weg war und sein Fahrzeug Beschädigungen aufwies. Am Sonntagnachmittag wurde durch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg der unfallbeschädigte Audi in der Straße "Im Unteren Faulen Pelz" verbotswidrig geparkt aufgefunden. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.