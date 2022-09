Unfall zwischen Straßenbahn und Sprinter – zwei Verletzte

Heidelberg. Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter in Heidelberg haben sich am Dienstagmittag die beiden Fahrer leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß um kurz vor 13 Uhr in der Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhsheim wurde der Sprinter-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Es habe fünf bis zehn Minuten gedauert, ihn zu befreien, berichtete ein Behördensprecher auf Anfrage. Er wurde er ebenso wie der Straßenbahnfahrer zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der Sprinter-Fahrer nach links in die Burgstraße abbiegen und kollidierte mit der nachfolgenden in Richtung Hans-Thoma-Platz fahrenden Straßenbahn der Linie 5, so die Polizei.

Der nicht mehr fahrbereite Sprinter sei abgeschleppt worden. Die Bahn wurde aus dem Betrieb genommen und nach der Unfallaufnahme ins Depot gefahren, hieß es von der Polizei weiter. Der Gesamtschaden wird von der Behörde auf rund 15 000 Euro geschätzt.

In beide Fahrtrichtungen entstanden auf der Dossenheimer Landstraße Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsteilnehmer wurden von der Polizei gebeten, den Unfallbereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. Um kurz vor 16 Uhr war die Strecke wieder frei.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.