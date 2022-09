Unfall zwischen Straßenbahn und Sprinter – Verkehrsbehinderungen in Heidelberg

Heidelberg. Aktuell kommt es wegen eines Verkehrsunfalls zwischen Straßenbahn und Sprinter auf der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, stießen dort kurz vor 13 Uhr eine Straßenbahn der Linie 5 und ein Sprinter zusammen. Der Sprinterfahrer wurde eingeklemmt und zwischenzeitlich befreit. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge wird laut Polizei aber noch unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1