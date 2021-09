Unfall zwischen Motorrad und Pkw - Einsatzkräfte vor Ort

Heidelberg. Ein Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto hat sich am Donnerstagnachmittag in Heidelberg ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei wurde deswegen die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung

Czernyring gesperrt. Auch der öffentliche Personennahverkehr sei von den Maßnahmen betroffen. Einsatz- und Rettungskräfte seien vor Ort.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, ereignete sich der Unfall in Höhe der Thibautstraße. Der Motorradfahrer sei verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

