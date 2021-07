Unfall unter Alkoholeinfluss

Heidelberg. Ein alkoholisierter 26-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Heidelberg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 2 Uhr mit seinem Audi in der Ortenauer Straße im Stadtteil Rohrbach unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen geparkten Mercedes Sprinter, der nur leicht beschädigt wurde. Der Audi jedoch war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 26-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von fast einer Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin einbehalten.

