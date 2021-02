Heidelberg. Weil eine Autofahrerin beim Wenden auf der Bergheimer Straße eine von hinten kommende Straßenbahn übersehen hat, kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war wegen der Kollision in Höhe der Kirchstraße die Bergheimer Straße bis etwa 18Uhr in Richtung Bismarckplatz gesperrt. Die Autofahrerin und die 58-jährige Straßenbahnführerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.



Lokales Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw 00:44 Mehr erfahren