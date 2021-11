Unfall mit Rettungswagen in Heidelberg - rund 9000 Euro Sachschaden

Heidelberg. Bei dem Versuch die Fahrbahn für einen Rettungswagen frei zu machen ist eine 61-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag mit eben jenem Wagen kollidiert. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der Speyerer Straße unterwegs, als sich ihr von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte. Daraufhin bog sie nach rechts in Richtung Czernyring. Als der Rettungswagen ebenfalls nach rechts abbiegen wollte, musste die 61-jährige ausweichen, wobei sie mit dem Wagen kollidierte. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, an dem Rettungswagen hingegen ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

