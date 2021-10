Unfall mit Linienbus in Bergheimer Straße in Heidelberg - mehrere Kinder verletzt

Heidelberg. Von Chiara Dombek und Till Börner

Ein Linienbus hat am Dienstagmorgen in der Bergeheimer Straße eine Vollbremsung einleiten müssen, infolgedessen sich mehere Fahrgäste verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus der Linie 35 gegen 9 Uhr in Richtung Bismarckplatz, als in Höhe der Kirchstraße ein parallel zum Bus fahrender PKW von der Bergheimer Straße nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte und dabei den Bus übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einlegen. In Folge dessen stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden und verletzten sich.

Zweiter Unfall eine Stunde später

Unter den sieben Verletzten, die alle in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, waren auch zwei Schulkinder. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor. Der Straßenbahnverkehr in der Bergheimer Straße war vorübergehend blockiert.

Rund eine Stunde später kam es zu einem ähnlichen Unfall an derselben Stelle. Ein Autofahrer wollte kurz nach 10 Uhr von der Bergheimer Straße nach links abbiegen und übersah dabei eine in Richtung Bismarckplatz fahrende Straßenbahn. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand lediglich Blechschaden. Es gab keine Verletzten.

Der Schienenverkehr in der Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt musste eingestellt werden.