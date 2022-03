Unfall mit Kühen

Heidelberg. Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist bei der Kollision mit einer Mutterkuh und ihrem Kalb verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagmorgen gegen 8 Uhr. Der 31-Jährige fuhr mit seiner Harley-Davidson aus Pfaffengrund in Richtung Speyerer Straße, als die zwei Weidetiere plötzlich hinter einem Gebüsch auf die Fahrbahn liefen. Trotz Vollbremsung stieß der Motorradfahrer mit dem Kalb zusammen, welches hierbei verletzt wurde. Auch der Harley-Davidson-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht am rechten Knie verletzt.

Gatter nicht richtig geschlossen

Seine Blessur wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach hatten die Tiere durch ein nicht verschlossenes Tor die Weide verlassen. Der Verantwortliche muss sich nun wegen einer möglichen Verletzung der Sorgfaltspflicht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. dir

