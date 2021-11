Heidelberg. Am Mittwochvormittag hat sich in der Rohrbacher Straße in Heidelberg ein Unfall ereignet, in dessen Folge es aktuell zu Verkehrsproblemen kommt. Wie die Polizei mitteilt, erfolgte der Unfall gegen 10 Uhr auf Höhe der Bunsenstraße zwischen einem Seat und einem Skoda - zwei Personen trugen ersten Erkenntnissen zufolge Verletzungen davon. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeugführer aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Die Rohrbacher Straße ist während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Kurzzeitig war auch die Buslinie 39 betroffen und musste ebenfalls umgeleitet werden.