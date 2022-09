Unfall in Heidelberg-Rohrbach – Straße freigegeben

Heidelberg. Nach einem schweren Unfall Am Götzenberg sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten abgeschlossen. Der Streckenabschnitt ist wieder freigegeben. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Heidelberg sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 11 Uhr Am Götzenberg zum Unfall zwischen zwei Pkw. Der Unfallhergang sowie die Schwere der Verletzungen sind bislang noch nicht bekannt.





