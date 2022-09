Unfall in Heidelberg-Rohrbach – Straße derzeit gesperrt

Heidelberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Heidelberg sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 11 Uhr Am Götzenberg zum Unfall zwischen zwei Pkw. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind derzeit im Einsatz. Der Unfallhergang sowie die Schwere der Verletzungen sind bislang noch nicht bekannt.

Die Straße Am Götzenberg ist zwischen Berghalde und der B3 für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme gesperrt. Örtlich wird der Verkehr umgeleitet.

