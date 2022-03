Unbelehrbarer 30-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Heidelberg. Gegen einen 30-Jährigen wurde wegen Verdachts des Diebstahls am Samstag vom Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl erlassen. Dies teilten die Behörden mit. Angaben zufolge soll der Beschuldigte am Freitag gegen 14:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Altstadt ein Paar Laufschuhe zu entwendet haben. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann die Laufschuhe aus einem Karton entnahm und dann in seiner Jacke verbarg. Anschließend soll er dann den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der vorläufigen Festnahme des Beschuldigten stellte sich heraus, dass dieser erst wenige Stunden zuvor aus einer Haftanstalt entlassen worden war, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg setzte den von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Untersuchungshaftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr in Vollzug.