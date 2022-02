Unbekanntes Trio stiehlt Fahrräder in Heidelberg – Zeugen gesucht

Heidelberg. Drei Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Fahrräder in Heidelberg gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Diebstahl gegen 1 Uhr in der Berliner Straße bei einem Einkaufszentrum. Durch einen Zeugen wurde ein Täter dabei beobachtet, wie er versuchte, ein Schloss an einem Fahrrad abzureißen. Dies misslang dem Verdächtigen. Bei einem anderen Fahrrad hatte der Mann schließlich Erfolg. Im Anschluss danach begab sich der Mann zu zwei anderen Verdächtigen, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls für zwei Fahrraddiebstähle in Frage kommen dürften. Die drei Personen flüchteten in Richtung Blumenthalstraße. Die Polizei beschreibt einen der Täter als circa 1,80 Meter groß, mit schwarzem, lockigem Haar, er trug eine weiße Mütze und einen schwarz-weißen Pullover sowie eine dunkle Hose. Die beiden Mittäter waren dunkel gekleidet. Alle Personen dürften rund 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221 45690 zu melden.

