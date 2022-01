Heidelberg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag im Zeitraum von 14 bis 15.30 Uhr einen Am Fürstenweiher abgestellten Mini Cooper mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 4.000 Euro teilte die Polizei mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord telefonisch unter 06221-45690 in Verbindung zu setzen.

