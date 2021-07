Unbekannter versucht Geldautomaten aufzubrechen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim. Ein Unbekannter hat am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, versucht einen Geldautomaten in Heidelberg-Bergheim aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Zeugin auf den Kriminellen in der Poststraße aufmerksam, der noch bevor die Polizei eintraf, vom Tatort geflüchtet ist. Bei der Tat wurden zwei Geldautomaten sowie die Eingangstür der Bankfiliale beschädigt.

Der Täter konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Dunkel gekleidet, dunkler Rucksack auf dem Rücken, dunkle Basecap ins Gesicht gezogen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Rufnummer: 0621/1744444, zu melden.