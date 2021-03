Heidelberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter einen 18-Jährigen am Universitätsplatz bedroht und dessen Bargeld gefordert. Der junge Mann sowie sein Begleiter wurden laut Polizei kurz vor Mitternacht von einer fünfköpfigen Gruppe angesprochen. Einer der unbekannten Männer verlangte, unter Androhung von Gewalt, Bargeld von dem 18-Jährigen. Nachdem dem Täter ein zweistelliger Betrag übergeben wurde, drohte dieser weiter und drängte den jungen Mann in eine Bankfiliale. Dort forderte er ihn dazu auf, ihm weiteres Bargeld zu übergeben. Auch dieser Aufforderung kam der 18-Jährige aus Angst nach.

Gleich darauf flüchtete der Täter auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige bislang nicht ergriffen werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, seitliche kurze oben längere nach hinten gegelte Haare, schwarze Jeans, schwarze Bomberjacke mit Fellkragen, schwarze Mund-Nasen-Maske, sprach deutsch.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter 0621 174-4444 entgegen.