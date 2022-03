Heidelberg. Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend eine Fensterscheibe in der Heidelberger Altstadt eingeworfen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Bewohnerin gegen 23.45 Uhr den Vorfall gemeldet. Die Scheibe im ersten Obergeschoss des Hauses in der Bussemergasse wurde mit einem Glasgegenstand eingeworfen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 991700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1