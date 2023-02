Unbekannter Täter bedroht in Heidelberg Angestellten mit Messer und erbeutet Bargeld

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Heidelberg einen Angestellten mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro erbeutet. Polizeiangaben zufolge soll der unbekannte gegen 18:45 Uhr das Geschäft mit einer schwarzen Sturmhaube auf dem Kopf betreten haben. Der Täter bedrohte den 30-jährigen Verkäufer mit einem Messer und forderte diesen auf ihm das Bargeld zu geben. Der Angestellte übergab das Geld an den Täter, wonach

dieser in Richtung Dossenheim flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben werden:1,85- 1,90 Meter groß, schlanke Statur, zwischen 17-25 Jahre alt, auffällig nach vorne gebeugter, hinkender Gang. Zudem trug der Täter schwarze Kleidung und schwarze Schuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos. Hinweise können unter der Telefonnummer 0621/1744444 an die Polizei gegeben werden.