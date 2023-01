Unbekannter sticht Frau in Heidelberg mit Regenschirm ins Auge

Heidelberg. Ein unbekannter Mann hat in Heidelberg am Freitagnachmittag eine Frau mit seinem Regenschirm verletzt und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei lief die 30-jährige Frau gegen 15.40 Uhr zu Fuß auf der Theodor-Heuss-Brücke, als ihr der Mann mit einem aufgespannten Regenschirm entgegenkam. Vermutlich wegen des Wetters hielt der Unbekannte seinen Schirm mit der Spitze nach vorne, wobei er der Frau ins Auge stach. Diese stürzte dabei zu Boden, während der Unfallverursacher sich schnell vom Tatort entfernte. Die Frau erlitt Verletzungen am Auge.

