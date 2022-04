Unbekannter Fahrer verursacht Autounfall mit schwangerer Autofahrerin – und begeht Unfallflucht

Heidelberg. Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Schwangeren ist es im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend gegen 18.15 die Straße „Am Götzenberg“ und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Die ihm entgegenkommende 26-Jährige musste nach rechts ausweichen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Der Unbekannte hielt kurz an, fragte nach ihrem Wohlbefinden und fuhr anschließend einfach davon. Da die 26-Jährige sich im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium befindet, wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand liegen keine weiteren Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 zu melden.

