Unbekannter Fahrer erfasst in Heidelberg Mutter mit Kinderwagen und begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Porschefahrer hat am Freitag, 3. Juni, gegen 15 Uhr in Heidelberg eine Fußgängerin mit Kinderwagen angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, soll die 28-jährige Frau mit ihrem Kinderwagen in Höhe der Hausnummer 1 die Römerstraße in Richtung Hauptbahnhof überquert haben. Dort erfasste sie der unbekannte Fahrer eines weißen Porsche Cayennes. Weder das Kind noch die Mutter verletzten sich bei dem Aufprall. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Bismarckplatz davon. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0621/1744111 zu melden.

