Unbekannter fährt bei Rot über Ampel - Frau in Straßenbahn nach Notbremsung verletzt

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Autofahrer in einem schwarzen Wagen ist am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr an der Kreuzung Jahnstraße und Berliner Straße über eine rote Ampel gefahren, dabei beinahe mit einer Straßenbahn kollidiert und anschließend geflüchtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Straßenbahnfahrer eine Notbremsung machen. Hierdurch stürzte laut Polizeibericht eine Frau in der Bahn und verletzte sich. Die 59-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1