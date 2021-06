Unbekannter entblößt sich auf der Straße - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein unbekannter Mann hat am frühen Mittwochabend in der Ilse-Krall-Straße in Heidelberg an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Wie die Polizei mitteilt, erblickte eine Anwohnerin, die gegen 17.50 Uhr gerade ihre Wäsche aufhängte, den Unbekannten auf der Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann soll rund 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine sportliche Figur, trug helle Kleidung, hatte eine weiße Basketball-Kappe auf und führte ein Herrenfahrrad mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

