Unbekannter bricht Autos in Heidelberg auf – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Heidelberg-Kirchheim zwei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter mit einem Stein eine Seitenscheibe des parkenden Wagens vor der Hegenichstraße 58 ein. Er stahl eine Sporttasche mit Sportutensilien sowie einen Präsentkorb mit Lebensmitteln aus dem Auto. Die Polizei vermutet, dass dieser Aufbruch in Zusammenhang mit einem weiteren am Kirchheimer Weg 67 stand. Aus diesem Fahrzeug wurde offenbar nichts entwendet. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden beider Autoaufbrüche auf über 1000 Euro und bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 zu wenden.

